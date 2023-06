Tentative d'attaque du domicile de Barth: la Section communale Pastef dément et donne sa version des faits

La Section Communale PASTEF de Mermoz sacré cœur a démenti dans un communiqué mardi soir, l'attaque du domicile du maire de Dakar, Barthélémy Dias, avant d'apporter sa version des faits.



« Des millitants de pastef Mermoz Sacré-coeur ont été accusés à tort d'avoir voulu attaquer le domicile du Maire de Dakar Barthélémy Dias. Ils ont été attaqués par les membres de la garde rapproché du maire seulement parce qu'ils étaient sagement assis à leur « grand place » habituel dans leur quartier. Ainsi, l'un d'eux en l'occurrence Beyna GUEYE, dit Papi à été livré à la police», lit-on dans le communiqué.



« Nous tenons à préciser que ces jeunes habitent le quartier et sont des voisins du maire qui les connaît d'ailleurs très bien. Nous dénonçons de la façon la plus vigoureuses ces attaques des partisans du maire de Dakar envers des militants de PASTEF Mermoz Sacré-coeur et appelons la police à les libérer parce qu'ils n'ont rien fait et que en tant que voisin, s’assoir à côté du domicile du Maire Barthélémy Dias ne constitue nullement un délit », dit la section communale.



PASTEF Mermoz Sacré-coeur dénonce ces "agissements" qui versent dans la "manipulation" à l’heure où certains acteurs politiques, relégués au second plan et en mal auprès de l’opinion, cherchent à braquer les projecteurs sur eux.