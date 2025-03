Tentative de kidnapping d’un enfant de 11 ans par un militaire à Gadaye : les révélations de l’enquête

L’enquête sur la tentative de kidnapping d’un garçon de 11 ans à Gadaye (Yeumbeul dans la banlieue) a révélé des ramifications importantes, impliquant plusieurs individus, dont un ancien militaire radié des rangs de l’armée et deux femmes.



Selon L’Observateur, les investigations menées par les enquêteurs de la police de Wakhinane Nimzatt ont permis de retracer le déroulement des faits et d’identifier les autres mis en cause qui étaient en fuite.



En effet, le principal suspect, B. Ngom, un ex-caporal-chef de l’armée avait des complices. D’après les témoignages recueillis, deux femmes accompagnaient le suspect lors de la tentative de kidnapping. Elles étaient à bord d’un véhicule 4x4 aux vitres teintées, toutefois leur rôle exact reste à déterminer.



Les caméras de surveillance installés dans la rue ont fourni des images confirmant que « B. Ngom a poursuivi l’enfant, qui a trouvé refuge dans une boutique tenue par son oncle. » Une altercation a éclaté entre le suspect et le commerçant, avant que les agents de sécurité de proximité (ASP) n’interviennent pour maîtriser l’individu.



Lors de son interpellation, les policiers ont découvert sur B. Ngom une carte professionnelle militaire valide jusqu’en 2027, laissant supposer qu’il était toujours en service. Après vérification auprès des autorités militaires, il a été confirmé que B. Ngom avait été radié de l’armée il y a six ans pour insubordination extrême, après une violente altercation avec un supérieur.



Confronté aux preuves, il a fini par admettre une tentative d’enlèvement, tout en restant évasif sur les motivations réelles et sur l’identité de ses éventuels complices. L’ASP M. Hanne, qui a sécurisé la moto IMX du suspect après son arrestation, a confirmé que le véhicule 4x4 suspect était conduit par une femme, avec une autre passagère à bord.



L’enquête se poursuit pour identifier tous les acteurs impliqués et les motivations profondes de cette tentative de kidnapping.