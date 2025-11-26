Tentative de meurtre présumée : quatre individus arrêtés après l’enlèvement d’un jeune aux HLM Patte d’Oie

Le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé, le 25 novembre 2025, quatre (4) individus pour « association de malfaiteurs, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires et usage de gaz et d’armes blanches », à la suite d’une plainte déposée par deux frères et leur sœur.Les victimes, qui présentaient des blessures visibles au visage, ont expliqué aux enquêteurs qu’un groupe d’une dizaine de personnes avait fait irruption à leur domicile, aux HLM Patte d’Oie, le 23 novembre, pour enlever l’aîné et le conduire vers un lieu identifié comme un réseau de délinquants dénommé BRONSSON, situé au quartier Darou. Sur place, ils lui auraient réclamé une moto présentée comme volée.Les faits rapportés indiquent que l’homme a été retenu des heures durant, frappé à plusieurs reprises, exposé à du gaz asphyxiant et blessé au visage avec des objets contondants. Son frère, venu lui porter secours, aurait à son tour été roué de coups et atteint à la tête avant que les assaillants ne les relâchent. Le lendemain, selon le récit des plaignants, le même groupe serait revenu proférer des menaces de mort si la moto en question n’était pas retrouvée.Face à ces éléments, la famille a sollicité l’intervention de la police. Les investigations menées immédiatement dans le secteur ont permis l’interpellation de quatre membres présumés de la bande, dont celui présenté comme le cerveau du groupe.Les mis en cause ont reconnu l’agression mais rejeté toute intention d’homicide, affirmant avoir agi pour récupérer leur moto qu’ils soupçonnaient l’un des frères d’avoir dérobée. Ils ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et éclaircir l’ensemble des circonstances.