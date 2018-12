Tentative de suicide du Thiantacoune à Thies : l’administration pénitentiaire dément l’Asred

L’évacuation de Cheikh Faye, un des Thiantacounes détenus à la Mac de Thiès, à l’hôpital hier vendredi a suscité beaucoup de commentaires. Mais la sortie du président de l’Asred, Ibrahima Sall, informant que l’ancien chauffeur de Cheikh Béthio Thione, détenus dans le cadre du double meurtre de Médinatoul Salam, a tenté de se suicider en ingurgitant de l’eau de javel a le plus marqué les esprits. Ce qui serait totalement faux selon le chef de service régional de l’administration pénitentiaire.



«Je tiens à m’inscrire en faux contre la déclaration du président de l’Asred consistant à dire qu’un détenu du nom de Cheikh Faye a ingurgité de l’eau de javel et a été évacué à l’hôpital ... Ce qui n’est pas du tout exact», a martelé Mouhamed Lamine Diop.



A l’en croire, la réalité est que Me Faye a été bel et bien évacué à l’hôpital, mais pour des maux de ventre consécutifs à la grève de la faim qu’il a entamée avec d’autres détenus. Et renseigne-t-il, au micro de Sud Fm, il n’a même pas passé la nuit dans la structure sanitaire.



Mais ce genre de fausse déclaration venant du président de l’Asred n’est pas selon lui un fait nouveau : «je tiens à profiter de cette opportunité pour m’insurger contre le comportement de ce Sall, président de l’Asred qui, de manière régulière, a tendance à faire des sorties dans la presse pour donner des informations qui ne sont pas avérées.»