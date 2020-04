Tenue des examens dans ce contexte de Covid19: le ministre Mamadou Talla parle

La fermeture des écoles et universités jusqu'au 4 mai prochain en raison du coronavirus ne veut pas dire année blanche. C’est ce qu’a tenu à préciser le ministre de l’Education nationale qui a informé que les examens auront bien lieu cette année.



« Là où on est aujourd’hui en tout cas, nous ne nous sommes pas dans une dynamique où on parle d’année blanche ou non. Parce que tout simplement l’année scolaire qui démarrait cette année le 1er octobre devrait se terminer le 30 juillet », a précisé Mamadou Talla.



Avant de se féliciter : « Et pour une fois, nous avons réussi l’année dernière à terminer, à faire nos examens dans de bonnes conditions grâce à nos partenaires sociaux, l’ensemble des examens. On a préparé ensemble un séminaire de rentrée scolaire pour celle-là (2020-2021) et ça nous a permis de démarrer l’année dans d’excellentes conditions depuis le mois d’octobre même si le Oubi Tay-Diang tay n’était pas le jour-même (3 octobre), il y a que le privé qui avait démarré, nous avions 98% des enseignants qui était en place le 1er octobre ».



À en croire M. Talla, le Sénégal a eu quelque cinq (5) mois de cours normaux à part quelques débrayages (moins de 10 jours). Donc, a-t-il rappelé, « d’octobre jusqu’au 14 mars les cours se sont passés dans d’excellentes conditions : le premier semestre a été fait, les compositions ont été faites et tout est fait ».



Par conséquent, « là nous sommes en train de perdre en moyenne disons 1 mois, en dehors de la semaine qui est passée. Et on pourrait au lieu de tenir nos examens au mois de juin ou de juillet les décaler jusqu’en fin juillet », a-t-il proposé.



Le ministre de l’Education nationale d’informer qu’actuellement, c’est ces quatre (4) scénari qu’ils ont mais qu’il faut partager d’abord avec les acteurs avant d’en parler ».



Mamadou Talla de conclure en annonçant qu’une stratégie dénommée : ’’apprendre à la maison’’, vient d’être développée pour permettre aux élèves, surtout ceux en classe d’examen, de maintenir le cap, et d’assurer la continuité pédagogique.