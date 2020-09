Tenue du Magal: le ministre de l’Intérieur laisse tout entre les mains de Touba

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a été très prudent en abordant la question de la tenue ou non du Magal à Touba. Dans un entretien accordé à Seneweb, il a fait comprendre que l’organisation de cet événement religieux ne reposait pas entre les mains du Gouvernement.



Selon lui, le Khalife général, qui est très au fait de la situation, prendra les décisions qui s’imposent au moment venu.

« Ce n’est pas moi qui organise le Magal. Le domaine religieux est très sensible. Et il n’est pas question de toucher les Sénégalais dans le fond de leurs croyances. Mais le Khalife nous écoute sur tous les points. Il est au courant de ce qui se passe dans ce pays. Il sait que la maladie est une réalité. Serigne Mountakha est mon marabout et il ne se passe pas deux jours sans qu’on se parle au téléphone. Le moment venu, les décisions appropriées seront prises par le Khalife avec l’objectif de protéger les Sénégalais de la maladie », a fait savoir le premier flic du pays.



Qui rappelle également « qu’après le Magal, il y a le Gamou qui va se tenir dans d’autres localités. Les chefs religieux sont conscients de la situation actuelle dans le pays et, depuis le début de la pandémie, beaucoup d’événements religieux ont été organisés, en se conformant au contexte actuel », a-t-il déclaré