Tenues scolaires : Mamadou Talla répond aux acteurs de l’Education

Le ministre de l’Education nationale a répondu aux acteurs de l’Education qui s’opposent à la confection des tenues scolaires budgétisée à 10 milliards Fcfa pour la prochaine rentrée.



Selon Mamadou Talla, « la tenue existe déjà et au niveau pédagogique, il y a beaucoup de points positifs par rapport à la tenue. Lorsque les élèves se retrouvent entre eux, il y a cette dynamique d’équipe. Ceux qui sont pédagogues sauront apprécier à sa juste valeur ce projet qui ambitionne d’exclure les disparités sociales au sein de l’environnement scolaire. Par contre, ceux qui sont pas d’accord ont le droit de l’être », tranche le ministre de l’Education nationale.



De l’avis du ministre, « cette directive du président de la République répond à un besoin d’équité sociale », précise-t-il.



Par ailleurs, il annonce que le projet a beaucoup avancé et que les établissements primaires et scolaires qui vont porter la phase pilote dès la rentrée prochaine pourront choisir entre cinq couleurs.