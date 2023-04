Terrible accident aux Almadies: de retour d'une fête, une étudiante dérape et tue une personne

Un terrible accident est intervenu jeudi, vers 5 heures du matin sur l'autoroute Seydina Limamou Laye, à hauteur de l'autopont de Yoff, en face de l'agence de la Senelec. Selon les informations de Libération, un véhicule appartenant à la société Sareq-Sarl et conduit par M.Ndiouck, une étudiante âgée de 21 ans. Cette dernière, qui revenait d'une fête aux Almadies, a voulu éviter un motocycliste avant de perdre le contrôle. Le véhicule a dérapé en

heurtant deux frères ainsi que des piétons dont leur maman se trouvant au bord de la route en attente d'un véhicule de transport en commun. La voiture a ensuite fait des tonneaux avant de terminer sa course sur le mur de clôture de l'ancien aéroport.



Âgé de 23 ans, l'un des frères à savoir B.A.Diène, âgé de 23 ans, est décédé sur le coup devant sa maman alors que six blessés ont été enregistrés. Le mur de l'ancien aéroport a été aussi détruit sur une sur une longueur de 5 mètres. Informés, les gendarmes de la Foire ont été sur les lieux. La conductrice est en position de garde-à-vue.