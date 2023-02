Territoires palestiniens: raid meurtrier des forces israéliennes à Naplouse

Avec Jénine, Naplouse est considérée comme un bastion de la résistance palestinienne. Encore une fois, les forces israéliennes sont intervenues au cœur d’une ville palestinienne. Une zone urbaine, densément peuplée. « Et tant pis pour les civils », regrette Salem Hantoli. Ce Palestinien reste retranché dans l’hôtel qu’il dirige, dans la vieille ville.



« Les Israéliens encerclent des combattants palestiniens dans une maison. De là où je me trouve, je peux entendre les affrontements, les tirs, constate-t-il. Ce sont les forces spéciales israéliennes qui sont déployées ici. C’est assez rare, qu’une telle opération soit lancée en plein jour. Des dizaines de blindés israéliens sont entrés dans Naplouse. Ils ont tiré deux roquettes contre une maison qu’ils encerclent. »



Dans le centre-ville de Naplouse, des jeunes Palestiniens tentent de s’interposer. Des pneus sont brûlés, des projectiles lancés. L'objectif est de stopper l’incursion des forces israéliennes. Mais la ville et ses habitants sont assiégés.



« Tout le monde s’en fiche »

Salem Hantoli déplore l’inaction de la communauté internationale, face à ces agressions. « Tout le monde s’en fiche. 10 Palestiniens peuvent être tués tous les jours, ce n’est un problème pour personne. L’essentiel, c’est que les Israéliens vivent en sécurité. 3-4-5-10 Palestiniens peuvent mourir chaque jour, ce n’est pas grave. On est en trop sur cette terre. Notre seule présence ici est une erreur. »



L'armée israélienne avait indiqué peu avant 10h30 (8h30 TU) mener une opération à Naplouse, sans donner plus de détails. Les soldats étaient encore là deux heures plus tard. Un journaliste de l'AFP dans le centre de Naplouse a vu des soldats israéliens tirer des grenades de gaz lacrymogène en direction de jeunes Palestiniens, qui ont jeté des pierres sur des véhicules militaire et brûlé des pneus.



L’année 2023 est particulièrement meurtrière. Rien qu’au mois de janvier, 35 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne, ou par des colons juifs.