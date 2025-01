Thaïlande: 352 écoles fermées à Bangkok en raison de la pollution de l'air, selon les autorités municipales

La pollution de l'air à Bangkok a contraint plus de 350 écoles à fermer, soit plus d'une centaine de plus que la veille, indiquent les autorités municipales ce vendredi 24 janvier rapporte l'AFP. «L'administration métropolitaine de Bangkok a fermé 352 écoles dans 31 districts en raison de la pollution de l'air», font savoir les autorités dans un messages partagé sur un groupe officiel de l'application Line.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">