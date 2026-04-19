Scandale de moeurs à Linguere: les identités des mis en cause connus

Un réseau d’homosexuels présumés a été démasqué à Linguère après la plainte d'un mineur pour harcèlement. Au cœur de cette affaire figurent deux noms pivots : Mame Abdou Lecor, dit « Baye Tama », dont le harcèlement sur un apprenti coiffeur a causé la chute du groupe, et Mamadou Guèye, alias « Tigui ». Ce dernier est présenté par les enquêteurs comme le cerveau et l'organisateur des rencontres clandestines entre Linguère, Dahra et Mbacké. C’est par son entremise que plusieurs autres membres, tels qu'Alé Daffé, Amadou Niang, Ada Seck ou encore Moussa Mangane, étudiant en droit, auraient été introduits dans le cercle.



L’exploitation des données mobiles et les interventions de terrain ont permis d’identifier d’autres profils influents ou actifs au sein du réseau. On y retrouve notamment des acteurs du secteur éducatif comme Mouhamed Ndiaye (enseignant en arabe) et Sellé Diop (enseignant en français), mais aussi un charlatan, Assane Sy, fils d’un chef religieux de la zone. La liste des prévenus est complétée par Amadou Guèye, Ahmet Mangane, Mbaba Gningue, Socé Ndao, Ass Malick Cissé, Serigne Mbacké Ndiaye, Leity Ndiaye, ainsi qu’Aliou Fall, surnommé « Pape Nar ».







L'affaire a éclaté à la suite de la plainte d'un apprenti coiffeur mineur de 17 ans, victime d'un harcèlement persistant de la part d'un client, Mame Abdou Lecor, alias « Baye Tama ». Ce dernier, après avoir reconnu son attirance pour les hommes et son appartenance à un réseau de prédation sexuelle, a permis aux enquêteurs de remonter la filière. Les aveux ont conduit à l'arrestation de Mamadou Guèye, dit « Tigui », considéré comme l'un des piliers du groupe, ayant reconnu l'organisation régulière de rencontres à Linguère, Dahra, Barkedji et Mbacké



