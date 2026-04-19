MASA 2026 : Une clôture en apothéose avec une certification mondiale pour la durabilité

Le Marché des arts du spectacle africain d’Abidjan (MASA) franchit un palier historique dans son processus de professionnalisation. Lors de la clôture de sa 14e édition, tenue ce samedi 18 avril 2026 au Palais de la culture de Treichville, l'événement a reçu la certification ISO 20121. Décernée par l’organisation panafricaine Orun Africa, cette norme internationale récompense l'excellence dans le management responsable des activités événementielles. Elle consacre ainsi le MASA comme un modèle d'organisation durable, inclusive et écoresponsable sur le continent.





Le diplôme a été officiellement remis à la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remark, ainsi qu'au directeur général du MASA, Abdramane Kamaté. Ce dernier a salué l'aboutissement d'un travail de longue haleine entamé depuis plusieurs mois pour mettre aux normes internationales la gestion interne de ce grand rendez-vous des arts vivants. Selon la direction du marché, cette distinction constitue un levier stratégique pour renforcer les partenariats internationaux en garantissant des standards de durabilité rigoureux.





Au-delà de l'aspect organisationnel, cette 14e édition a confirmé le rayonnement planétaire de l'événement. Si le MASA conserve son identité africaine originelle, sa dimension mondiale s'est affirmée par la présence d'artistes venus d'horizons divers, tels que le Timor, le Chili, l'Inde, l'Iran ou encore les États-Unis. Cette diversité culturelle a d'ailleurs poussé certains participants à suggérer une évolution de l'appellation vers un « Marché mondial des arts du spectacle d’Abidjan ».







Créé en 1990 et lancé officiellement en 1993 sous l’impulsion de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l'État ivoirien, le MASA s'impose aujourd'hui, grâce à cette certification, comme une vitrine incontournable et moderne de la créativité artistique. Ce succès technique et diplomatique vient clore une semaine intense de programmation qui a positionné Abidjan, une nouvelle fois, comme le poumon culturel de l'Afrique et de sa diaspora.

