Thiaroye : Des jeunes charretiers qui dérobaient les rails du TER pour le revendre appréhendés

À Thiaroye des charretiers guettaient la tombée de la nuit pour voler et revendre des rails destinés aux travaux du Train Express Régional (Ter). Ils ont été appréhendés par des flics en patrouille!

Les voleurs et receleurs ont été présentés au procureur de la République et placés sous mandat de dépôt.

Les voleurs affirment avoir revendu les quatre bouts de rail enlevés pour les travaux du Ter à 40. 000 FCfa l’unité au nommé

Aussi, ils soutiennent s’être rendus parfois la nuit sur les rails pour dérober des barres de fer et aller les écouler auprès des ferrailleurs de la banlieue dakaroise.