Thiaroye Sante Yalla : une fille de 15 ans séquestrée, battue et violée à tour de rôle

M.C, une ressortissante guinéenne âgée de 15 ans, a été séquestrée, violentée et violée par trois individus, à tour de rôle, devant sa petite sœur de 7 ans. Les mis en cause, du nom de Mouhamed Soumah, Ousmane Bangoura et Salif Bangoura, âgés respectivement de 20, 21 et de 19 ans, sont ses compatriotes. Arrêtés, les présumés violeurs ont reconnu les faits qui leurs sont reprochés.



Les faits ont eu lieu à Thiaroye Santé Yalla dans la banlieue dakaroise le 16 janvier dernier. La présumé victime domicilié à Thiaroye Darou Salam, était sortie le soir pour récupérer sa sœur de 7 ans qui participait à une animation pour les enfants. Alors qu’elle avait récupérer sa sœur, M.C a été abordée dans la rue par le Trio qui a commencé à lui faire des avances, en lui proposant même la somme de 5000 F Cfa.



Face à son refus, les mis en cause ont profité de l’heure tardive pour l’acheminer de force dans leur chambre, située à quelques mètres du lieu d’interception. Selon Libération qui donne l’information, c’est devant sa petite sœur de 7 ans, qui pleurait et ne comprenait rien de ce qui se passait, que M.C sera violée à tour de rôle sur un matelas posé par terre.



Libérée, elle s’est engouffrée dans sa chambre, les habits en sang, pour pleurer. Elle a finalement raconté sa mésaventure à sa tutrice qui a vite saisi le commissariat de Thiaroye.



Interrogés, les mis en cause ont reconnu les faits. Ils ont indiqué, sans convaincre et avec beaucoup de contradictions, que la victime était consentante. Ils jurent même avoir été « provoqués ».