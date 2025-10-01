Thiaroye: un commerçant de 43 ans jugé pour abus sexuel sur une mineure

Un vendeur de chaussures de 43 ans, B. Diop, a été déféré lundi dernier au parquet pour des faits présumés d'« abus sexuel sur mineure de quinze ans, suivi de grossesse ». Il est accusé d'avoir commis des abus répétés sur M.D. Diagne, une adolescente de 15 ans, dans l'arrière-boutique de son commerce situé à Thiaroye, en banlieue dakaroise.



Selon les informations rapportées par L'Observateur, les agressions se sont déroulées sur plusieurs semaines. L'affaire n'a été éventée que lorsque la mère de l'adolescente a remarqué un ventre arrondi chez sa fille. Après l'avoir questionnée, la jeune fille lui a révélé les faits, conduisant sa mère à porter plainte au commissariat de Thiaroye.



La jeune M.D. Diagne a ensuite été conduite au centre de santé de Pikine « Baye Talla Diop » pour un examen gynécologique, qui a confirmé une grossesse évolutive. Cet examen médical a déclenché la traque de B. Diop, domicilié à Keur Massar et tenant boutique à Thiaroye, qui a rapidement été interpellé.



Lors de son audition, le suspect a reconnu les relations sexuelles mais a plaidé le consentement de l'adolescente. « Elle était d'accord, car je lui remettais de l'argent. Et nous ne l'avons fait que deux fois », a-t-il déclaré.



Cependant, sa version est contredite par des témoins qui, sous couvert d'anonymat, ont affirmé avoir vu l'adolescente entrer à de multiples reprises dans la boutique du commerçant. De plus, la notion de consentement est légalement irrecevable au regard de la loi, la victime étant une mineure de 15 ans.

