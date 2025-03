Thiaroye : un voleur chute dans l'entreprise du Ter, provoque son arrêt et sombre dans le coma

Un fait rocambolesque s'est produit hier jeudi, sur le chantier du parcours sportif de Thiaroye (dans la banlieue dakaroise) initié par la mairie de cette localité. Un individu a jeté son dévolu sur le réservoir haut perché et utilisé pour alimenter en eau l'entreprise chargée de construire le parcours sportif. Malheureusement pour lui, il a fait une fausse manœuvre sous l'effet du léger vent matinal avant de sombrer dans le coma.



Selon L'Observateur, le voleur a atterri dans l'emprise du Train express régional (Ter) où il est resté longtemps inerte sombrant rapidement dans le coma. Son corps a été aperçu une trentaine de minutes plus tard par des passants et par des membres de l'équipe municipales en visite de chantier sur le parcours sportif.



Suite à cette découverte, la circulation du ter a été momentanément interrompue pour sécuriser l'intervention de l'unité de la gendarmerie et de l'acheminement à l'hôpital de Pikine du valeur.