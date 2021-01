Thierno Madani Tall grugé de plus de 7 millions par son talibé Mamadou Khaly Diop

Mamadou Khaly Diop est un talibé pas comme les autres. Au lieu de donner des «adiyas» à ses marabouts ou travailler bénévolement pour capter leurs prières, lui préfère leur soutirer des espèces sonnantes et trébuchantes. Et pour cause Thierno Madani Tall et le prévenu sont tombés sur la somme de 7 millions 400 mille FCFA pour la construction d’un forage dans son verger. Aussitôt, le marabout a versé les 70% de ladite somme. Mais, depuis lors, Mamadou Khaly Diop tarde à remettre les clés du forage.



Las d’attendre des promesses non respectées par l’entrepreneur et face au refus de remboursement de l’intégralité de la somme, Thierno Madani Tall s’est résolu à porter l’affaire devant la barre du tribunal de Pikine Guédiawaye. De même le prévenu Mamadou Khaly Diop est aussi poursuivi pour le même délit par Thierno Mohamed Mountaga Tall. Ce dernier, frère de l’autre plaignant avait aussi confié la construction d’un puits dans son daara de Thialy.



Ainsi, la somme d’1 million 100 mille FCFA avait été versée mais les travaux ont été bloqués pour détournement d’objectifs. « J’avais confiance en lui car lorsqu’il s’est agi d’installer des lampadaires solaires dans le daara, c’est lui qui s’en était chargé. C’est naturellement que je l’ai contacté pour la mise en place d’un puits mais le devis qu’il avait concocté était trop cher. Je lui avais dit de patienter car je devais repartir en France. Ainsi, une fois de retour, je lui ai remis la somme d’un million puis cent mille FCFA. Il l’a commencé mais il ne l’a pas terminé. Lorsqu’il a atteint la seconde nappe, il a eu des problèmes et ne pouvait plus continuer » a révélé l’un des plaignants.



Pour sa défense, Mamadou Khaly Diop soutient qu’en bon talibé, il voulait satisfaire aux demandes de ses marabouts. « Thierno Mouhamed Mountaga Tall m’a dit que c’est une superficie de 12 ha ... Je lui ai fait un devis de six millions mais il m’a dit qu’il n’avait pas cette somme. Néanmoins, je lui ai dit de me donner ce qu’il avait en poche pour démarrer les travaux. Ainsi au fur et à mesure que les travaux avancent, il complètera (...) quant à Thierno Madani Tall, il m’a effectivement remis les 70% des 7 millions 400 mille FCFA pour un forage dans son verger. J’ai foré jusqu’à 56 m, on devait continuer encore pour cinq mètres malheureusement l’argent était épuisé. J’avais expliqué au marabout d’attendre deux mois pour me permettre de renflouer les caisses. Mais, il ne voulait rien entendre » s’est-il défendu.



Selon l’avocat des parties civiles, Me Boubacar Drame, le prévenu ne peut pas se réfugier derrière le manteau de talibé pour ne pas réaliser les travaux convenus. « L’argent remis par Thierno Mouhamed Tall ne lui appartient pas car des talibés ont cotisé pour l’installation de puits dans le daara. Mais les parents du prévenu ont remboursé la somme due ».



Quant à Thierno Madani Tall, la communauté lui a remis de l’argent pour l’installation d’un forage. Il a remis au prévenu 5 millions 400 mille FCFA (...) Aujourd’hui c’est la crédibilité du marabout qui est en jeu. C’est pourquoi, il a demandé à être remboursé mais le prévenu ne l’entendait pas de cette oreille. C’est pourquoi, l’abus de confiance est établi. Je sollicite 2 millions 416 mille de dommages et intérêts pour Thierno Madani Tall. Le maître des poursuites, a requis l’application de la loi.



Le tribunal après délibéré a reconnu coupable le prévenu et l’a condamné à 6 mois assortis du sursis et 2 millions 416 mille FCFA de dommages et intérêts à verser à Thierno Madani Tall.



Le Témoin