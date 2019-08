Thiès: 5 faussaires arrêtés avec 2 millions F Cfa de faux billets

Les éléments du commissariat central de Thiès ont démantelé, dans la nuit du jeudi 25 juillet au vendredi 26 juillet, un vaste réseau de trafic de faux billets. Au nombre de cinq (5), les faussaires ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès, située à 70 km à l'est de Dakar.



En effet, M.M.S a été arrêté en premier. Il s’est présenté dans un point de transfert d’argent au quartier Cité Senghor pour effectuer un dépôt de 190 000 F Cfa de faux billets en coupures de 10 000 F Cfa dans son compte.



Selon le journal « l’Observateur », le gérant qui suspectait les billets flambants neufs détenus par le sieur S., a aussitôt alerté les enquêteurs du commissariat urbain qui ont vite rejoint les lieux.



Arrêté, le mis en cause passe aux aveux et donne le signal de ses complices. Parmi eux, M.L interpellé chez lui, dans un quartier de Tivaouane et trois (3) autres notamment B.C, B.S et O.D, cueillis à Dakar.