Thiès/Crise au groupe La Poste: Le ministre Augustin Tine et son Dircab accusés

Ils accusent le ministre et son Dircab, d’être « les têtes de file des comploteurs, en intelligence avec l’opposition hostile au président de la République ». Le secrétaire administratif de l’Apr, Mamadou Mbaye, a révélé qu’il détient « des preuves irréfutables qui illustrent suffisamment l’implication de M. Demba Diouf, directeur de Cabinet du ministre des Forces armées.



Poursuivant, il a déclaré que « c’est une campagne malsaine, méprisante, aux antipodes de la décence » et qui ne vise qu’un objectif: « éliminer un des plus solides soutiens du président Macky Sall ». Et de dire qu’ils ont décidé de « prendre la défense d’un responsable, un professionnel, victime d’attaques injustifiées ... »



L’on reproche plusieurs faits à Pape Siré Dia, notamment une « gestion scandaleuse » de La Poste et de « passer tout son temps à recevoir des lutteurs dans son bureau ».