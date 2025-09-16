Thiès : Il vole 9 portables durant le Magal et prend 3 mois de prison ferme

En se rendant au Magal de Touba, Gora, un jeune homme de 18 ans domicilié à Thiès (70 kilomètres de Dakar), nourrissait un projet bien précis : voler des téléphones portables pour ensuite les revendre. Hébergé chez C. Mbaye, comme beaucoup d’autres invités, il a mis son plan à exécution.



Son modus operandi était simple : attendre que les occupants de la maison soient plongés dans le sommeil pour dérober leurs téléphones. Il réussit ainsi à s’emparer de neuf appareils avant de disparaître. Au réveil, les victimes ont constaté avec stupeur la disparition de leurs biens. Leur hôte, C. Mbaye, fut aussitôt soupçonné. Pour se disculper, il se rendit à Thiès, où il retrouva le jeune Gora dans le quartier Hersent.



Arrêté par la police et déféré devant le tribunal d’instance de Thiès, Gora a reconnu les faits, affirmant avoir commis ces vols par vengeance contre C. Mbaye, qui lui aurait, selon lui, causé du tort.



D’après le quotien L’Observateur de ce mardi 16 septembre, le juge l’a déclaré coupable de « vol commis la nuit » et l’a condamné à trois mois de prison ferme.