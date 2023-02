Thiès: Macky Sall inaugure la première école de formation de sapeurs pompiers

Dans le cadre de sa tournée dans la capitale du rail, le président Macky Sall a inauguré ce vendredi la première école nationale de formation de sapeurs-pompiers de Thiès. Il a annoncé un plan spécial d’équipement entre 2023 et 2024.

"C'est pour moi une réelle fierté d'être ici à Thiès pour présider la cérémonie d'inauguration de la première école de Sapeurs pompiers de l'histoire du Sénégal", a dit Macky Sall à l'inauguration de la première école nationale de formation de sapeurs-pompiers.



Mon intérêt, dit-il, est "d'autant plus grand que l'acte historique que nous célébrons aujourd'hui traduit d'une fort belle manière la priorité que j'accorde au développement du capital humain, un des axes stratégiques du Plan Sénégal Émergent".





D'après le chef de l'Etat, cette école est l'un des "maillons essentiels de la montée en puissance de notre brigade nationale des Sapeurs pompiers".



600 recrutements en 10 ans



Selon lui, les résultats obtenus jusque-là sont encourageants. En ce qui concerne le personnel, explique-t-il, les effectifs sont "passés de 3100 à 5700 sapeurs pompiers. Cette tendance à la hausse sera maintenue grâce au plan de recrutement annuel qui avoisine les 600 recrus contre 150 il y a 10 ans", a fait savoir le Président Sall.



Qui ajoute : "Dans le domaine de l'acquisition des moyens majeurs de secours et de sauvetage, l'État a réalisé 354 véhicules et engins spéciaux".



"Un plan spécial d’équipement est en cours, les livraisons sont prévues entre mars 2023 et décembre 2024", a soutenu le chef de l’Etat.



"Pour renforcer les capacités de lutte contre les inondations 125 motopompes et électropompes ainsi que 30.000 mètres de tuyaux ont été acquis en 2022 améliorant considérablement la logistique et l'efficacité de la BNSP", a dit Macky Sall.



C'est ainsi que depuis 2012, poursuit-il, " 27 casernes de Sapeurs pompiers ont vu le jour sur les 53 dont dispose la brigade nationale. Doublant ainsi en 10 ans le nombre de casernes mis en service pour rapprocher davantage les secours des populations".



"A tous les Sapeurs pompiers, je demande de faire de ce fleuron un socle flamboyant pour de nouvelles conquêtes afin que la BNSP demeure dans le cœur de nos compatriotes le symbole du courage et du son de soi face à la détresse comme l'inspire votre devise sauver ou périr", a exhorté le Président Macky Sall.





Moussa Ndongo

