Thiès: la Docrtis saisit 66 kg et 72 cornets de chanvre indien

Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre le trafic de drogue sur l’étendue du territoire national, la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) vient d’opérer d’importantes saisies de chanvre indien à Thiès.



En effet, du 25 au 27 avril 2020, les éléments de la BRS de Thiès ont eu à interpeller un individu dans la localité de Peulga sise à Nianing avec 33 kilogrammes de chanvre indien, et un autre à Somone avec 33 kilogrammes et 72 cornets de la variété Caronne. Ce dernier convoyait la drogue à bord d’un véhicule de marque Dacia qui a été immobilisé pour les besoins de l’enquête.



Les individus interpellés ont été placés en garde à vue et la drogue consignée aux fins de scellé.