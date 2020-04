Thiès : la vérité sur l’Imam de la Mosquée de « Bountou Dépôt » testé positif après sa mort

On en sait un peu plus sur la mort de l’Imam de la Mosquée de « Bountou Dépôté, Lamine Sène déclaré post-mortum positif au Covid-19. Selon le Docteur Malick Ndiaye son problème de santé se résumait à un simple rhume.



« Le défunt est une personne âgée de 88 ans. Il a présenté, il y a une dizaine de jours, un syndrome grippal fait de fièvre et de toux. Mais il n’avait pas donné beaucoup d’importance à son état de santé. C’est la raison pour laquelle il s’est fait suivre à domicile par un agent de santé, qui nous a dit que son problème de santé de résumé », a déclaré Dr Malick Ndiaye, médecin chef de région médicale.



A l’en croire, des prélèvements ont été effectués sur lui suite à un tableau clinique qui s’est accéléré. « Il est décédé au cours de son évacuation à l’hôpital par sa famille », a informé le Dr qui souligne que c’est par la suite que les résultats des premiers tests virologiques ont révélé que le patient était positif au Covid-19.



Selon L’Observateur, l’infirmier traitant et 87 autres contacts ont été confinés dans un hôtel de la place.

Décédé samedi dernier, l'Imam a été inhumé dimanche dans la plus grande discrétion après la prière du crépuscule au cimetière « Bayiha » de Thiès.



La région a enregistré huit (8) nouveaux cas de Covid-19 en une semaine.