Thiès : les 5 talibés de Serigne Saliou Touré devant la barre ce vendredi

Le procès des 5 "talibés" (disciples) de Serigne Saliou Touré s'est ouvert ce matin devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. Ils ont été arrêtés et conduits à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès le 30 août dernier, pour association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, outrage à agent et voie de fait. Ils avaient également formulé, à l'endroit de Serigne Lakram Mbacké, des injures par voie électronique (sur les réseaux sociaux).



Ce dernier a fait l’objet d’un lynchage après avoir délivré, lors d'une grande réunion à Thiès un message portant sur le remplacement de Serigne Saliou Touré, représentant du khalife général des mourides à Thiès depuis 1974.

A suivre..