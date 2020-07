Thiès: les acteurs ont échangé sur le Projet d'appui à la Transition Agro-écologique en Afrique de l'Ouest

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique agricole commune, la CEDEAO, à travers son Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), et avec le concours financier de l’Agence Française de Développement (AFD), a initié le Projet d’Appui à la Transition Agroécologique (PATAE) pour soutenir l’Agroécologie en Afrique de l’Ouest. Selon Dr Saliou NGom, Correspondant national du projet PATAE au Sénégal, « le PATAE qui couvre le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Togo, est sous la maîtrise d’ouvrage de la CEDEAO. Il est coordonné pour le compte de l’ARAA, maître d’ouvrage délégué, par une Unité de Coordination du Projet (UCP) logée à l’agence sise à Lomé, et appuyée par un Groupement d’opérateurs constitué par Agronomes et Vétérinaires ‘’Sans Frontières – AVSF, IRAM et Inades Formation International’’ ».



Il est revenu sur « l’objectif général » de ce projet, qui est d’« améliorer les performances des exploitations agricoles familiales pour la sécurité alimentaire, l’accroissement des revenus et une meilleure résilience aux changements climatiques tout en favorisant des processus de préservation et restauration de l’état des écosystèmes cultivés et naturels ». Plus spécifiquement, il s’agit d’« accompagner la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest, de favoriser l’émergence, l’adoption et la diffusion de pratiques agricoles écologiquement intensives dans les exploitations familiales, et de promouvoir des modes de gestion et d’organisation favorisant cette adoption ».



Ainsi dans le cadre de la composante 1 du PATAE : « Appui à la transition agroécologique pour les acteurs locaux », quinze projets de terrain ont bénéficié du soutien financé de la CEDEAO dont 03 au Sénégal. Ces derniers sont géolocalisés suivant trois zones agroécologiques que sont : « la zone du bassin arachidier sud (Projet d’Appui à la Résilience des Exploitations Familiales Agro-sylvopastorales (Parefa) face aux effets du changement climatique) », « la zone centre oust et la région de Tambacounda (Projet Yessal sunu mbay : ‘’assainir notre agriculture’’) », « la zone Sylvo-pastorale et la Vallée du Fleuve Sénégal (Projet d’Intensification Agroécologique et de Valorisation des produits des Exploitations Familiales) ».



Le Dr Amadou Woury Diallo, Conseiller Technique No 2 du ministre de l’Agriculture, lui, de revenir, dans les colonnes du journal Le Témoin, sur l’objectif de l’atelier qui est de « partager des expériences sur l’agroécologie ». De manière plus spécifique, il s’agira d’informer et partager avec les acteurs au niveau décentralisé dans la zone des Niayes sur les enjeux de l’agroécologie et des objectifs des projets PATAE en cours d’exécution, de discuter et échanger sur le niveau d’exécution des projets ainsi que des résultats préliminaires, de convier les participants à une visite d’échange à des sites d’expérimentation d’innovations agroécologiques.