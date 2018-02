Thiès : les cheminots à la retraite et ceux en activité réclament leurs pensions et fustigent le retard des salaires

Les travailleurs de la société nationale des chemins de fer se sont réunis en assemblée générale ce mercredi pour réclamer le paiement des indemnités de départ à la retraite, mais également pour dénoncer le retard de paiement de leurs salaires.

Cheikh Ahmed Tidiane Sow, un retraité de Dakar-Bamako Ferroviaire crie le ras-le-bol de ses camarades cheminots. "Vraiment on en a marre. La retraite est tellement dérisoire. C'est presque le salaire divisé par quatre ou par dix même pour certains. Si tu ne perçois pas ton indemnité de départ à la retraite, tu es cuit pour le restant de ta vie. qu'ils (autorités étatiques) nos indemnités de retraite", a pesté le vieux Sow sur les ondes de la Rfm.



Les cheminots en activités et ceux à la retraite ont uni leurs forces pour attendre le ministre des Transports et de l'Equipement de pied ferme. Ce dernier va effectuer une visite à Thiès lundi 05 mars. Mame Demba Diakhaté, le secrétaire général du Sutrail confie avoir exposé au Directeur général de Dakar-Bamako ferroviaire toutes les doléances de ses camarades, mais que les problèmes persistent. Ils ont prévu une marche durant le mois de mars pour attirer l'attention des autorités.