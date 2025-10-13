Thiès : les cheminots en colère paralysent le rail pour réclamer le paiement de leurs pensions

Un mouvement de protestation a été lancé ce lundi par les cheminots de Thiès (70 kilomètres de Dakar) entraînant une interruption totale de la circulation ferroviaire. Les agents présents sur place ont annoncé qu’aucun train ne circulerait tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites.



Les manifestants réclament le versement immédiat de leurs pensions de retraite, après plus de trente ans de service. Ils dénoncent le non-respect par le gouvernement des engagements pris antérieurement concernant leurs droits à la retraite.



La situation reste tendue dans la ville, où aucun train n’a pu circuler depuis le début de cette action.