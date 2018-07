Thiès : les thiantacounes suspendent leur grève de la faim

Arrêtés dans l’affaire du double meurtre de Madinatoul Salam, les thiantacounes ont suspendu leur grève de la faim. A en croire le journal «L’As », c'est le directeur de l’Administration pénitentiaire, qui s’est personnellement déplacé à la Mac de Thiès pou désamorcer la bombe.



Les 16 Thiantacounes réclamaient la tenue de leur procès ou une liberté provisoire en attendant. A rappeler que ces derniers sont en détention depuis plus de 6 ans et sont poursuivis dans le cadre de l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, pour associations de malfaiteurs, recel de cadavre, inhumation sans autorisation, meurtre et acte de barbarie, ect.