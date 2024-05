Thiès : un enseignant tué dans une agression alors qu'il revenait de l'école

Les agressions mortelles sont devenues courantes à Thiès (70 kilomètres de Dakar)). Après le meurtre du vigile Assane Diop au marché "Ngalaw" de Takhikao et celui du conducteur de moto Jakarta sur la route de Mont-Rolland, la ville est de nouveau secouée par la mort tragique d'un enseignant, Alain Kali.



Ce dernier en service à l'école élémentaire de Keur Modou Ndiaye, un village situé non loin de Thiès, a été tué après avoir quitté son établissement scolaire. Originaire de la Casamance et âgé d'une quarantaine d'années, l'enseignant avait quitté l'école vers 18h00 pour rejoindre son domicile à Diassap. À en croire L'Observateur, désireux de retrouver rapidement sa famille, il avait décidé d'emprunter un raccourci à pied.



Cependant, sur ce chemin, Alain Kali a été intercepté par des agresseurs armés de couteaux. Tentant de se défendre face à ces assaillants déterminés à le dépouiller de ses biens, l'enseignant a malheureusement succombé sous les coups de ses agresseurs, qui l'ont poignardé à mort avant de prendre la fuite.



C'est un passant qui a découvert le corps sans vie de l'enseignant . Choqué par la scène, il a alerté les résidents locaux avant de contacter la police de Nguinth. La dépouille d'Alain Kali a été transportée par les sapeurs-pompiers à l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès pour une autopsie.



Cette série d'agressions mortelles soulève des questions alarmantes sur la sécurité à Thiès et ses environs. La population, ébranlée par cette violence croissante, appelle à des mesures de sécurité renforcées pour prévenir de telles tragédies à l'avenir.