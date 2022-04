Thiès: un responsable de l’Apr porte plainte contre son ex-copine qui menaçait de publier leurs ébats sexuels

Jeune politicien et responsable de l’Apr à Thiés, S.M. Coly a porté plaint contre son ex-copine, une lycéenne qui menaçait de diffuser leurs ébats sexuels sur les réseaux sociaux tout en lui soutirant de l'argent. Après la rupture de leur relation amoureuse, la lycéenne M. Sy en classe de Seconde au lycée de Médina Fall qui filmait ses rapports sexuels avec le sieur Coly a menacé de partager les vidéos.



Ce, pour se venger et lui extorquer de l'argent. Pour sauver son honneur et sa réputation, celui-ci cédait à toutes les demandes de la lycéenne. Mais n’en pouvant plus de ces chantages, S.M. Coly a tenté de régler l'affaire en toute discrétion en lui tendant un piège lui proposant la somme de 20 000 FCFA pour supprimer les vidéos. Il a appelé celle-ci au téléphone pour enregistrer leur conversation.



Des éléments avec lesquels S.M. Coly s'est servi pour aller saisir le commissariat central de Thiès d'une plainte contre son ex-copine. Arrêtée et placée en garde à vue, M. Sy a été entendue samedi 9 avril. Face au juge du tribunal de Thiés, elle a reconnu les accusations retenues contre elle.



De son côté, S. M Coly n’a pas voulu être auditionné. Il a déclaré s'être désisté dans le but d'étouffer cette affaire, renseigne « L’Observateur ». Il a souhaité que ce dossier soit classé sans suite pour éviter un procès public. Le procureur va décider de la suite à donner à cette affaire.