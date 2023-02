Thiès: une histoire d'amour vire à une tentative d'assassinat

Âgé de 33 ans, le jeune M. Fall a failli ôter la vie de sa petite dulcinée en essayant de la renverser avec sa voiture, suite à des soupçons d’infidélité. Les faits se sont déroulés à Thiès. Le jeune homme n’a jamais eu confiance à sa petite-amie ND.M Faye malgré une relation de plus de 2 ans. Il aurait appelé sa petite amie pour lui demander de venir lui rendre visite. Mais cette dernière lui a répondu quelle souffrait des mots de tête et qu’elle serait incapable de sortir de chez elle.



Selon L’observateur qui donne l’information, le jeune M. Fall est allé vaquer à ses préoccupations en ville à bord d’un véhicule, et comme par hasard il tombe sur sa bien-aimée (ND.M Faye) à bord d’une moto Jakarta. M Fall pense ainsi que sa petite amie l'a trompé avec un autre. Éprouvant de la jalousie, il prend une mauvaise décision. Ceci dit, il accélère sa voiture et heurte violemment la moto Jakarta qui transportait sa copine.



Celle-ci s’en est sortie avec quelques blessures graves. Ainsi elle a saisi la police d’une plainte pour volontaires et mise en danger de la vie d’autrui. Arrêté par la police M. Fall a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction(Mac) de Thiès. Jugé Vendredi dernier par le Tribunal de flagrant délit, la mise en cause a été condamnée en guise de d’avertissement, à une peine de 6 mois, assortie d’un sursis.