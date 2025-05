Pape Thiaw sur le cas de Malick Thiaw : « des démarches ont été faites, l'avenir nous dira... »

L'absence de Malick Thiaw dans la dernière liste des Lions suscite interrogations et spéculations. Le défenseur du Milan AC, pourtant souvent cité parmi les renforts attendus, ne rejoindra pas encore la Tanière. Interrogé à ce sujet, le sélectionneur national Pape Thiaw a apporté des éclaircissements sans fermer la porte.



« Pour le cas de Malick, les démarches ont été faites. Aujourd'hui, il est en discussion avec son club. On voit qu'il ne joue pas beaucoup ces derniers temps... L'avenir nous dira », a confié le technicien sénégalais, visiblement prudent mais ouvert.



Une déclaration qui traduit une volonté de transperce tout en respectant le contexte du joueur, en manque de temps de jeu en club. Malgré l'intérêt répété du staff sénégalais, Malick Thiaw semble privilégier pour le moment sa situation à Milan, sans faire de choix définitif sur son avenir international.



Cette situation rappelle les enjeux diplomatiques liés aux binationaux, tiraillés entre carrière en club et engagement national. Pour Pape Thiaw, pas question de forcer la main : le respect du rythme et des choix des joueurs prime.



Les portes de la Tanière ne sont donc pas closes pour Malick Thiaw, mais le temps presse. Et les supporters, eux, espèrent encore voir le solide défenseur revêtir un jour le maillot frappé du Lion.