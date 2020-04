Thomas Thabane: "une sortie honorable pour le Premier ministre du Lesotho

Thomas Thabane a été contraint de démissionner en raison des allégations selon lesquelles il aurait été impliqué dans le meurtre de sa femme dont il s'est séparé en 2017.



Ce qui a été proposé exactement pour mettre fin à la crise politique au Lesotho n'a pas été rendu public.



Mais suite aux discussions entre les membres du gouvernement de coalition et les médiateurs sud-africains, une déclaration a été publiée qui mentionne un accord impliquant "une sortie digne et sûre" pour le Premier ministre.



Cela pourrait signifier que M. Thabane devrait se retirer immédiatement mais qu'il ne ferait plus l'objet d'une enquête en raison des soupçons sur le rôle qu'il a joué dans le meurtre de sa femme dont il s'est séparé il y a trois ans.



Sa femme actuelle a déjà été inculpée pour ce meurtre.



Tous deux nient toute implication.