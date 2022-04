Tirage 32èmes de finale Coupe du Sénégal : Africa Foot accueille le tenant du titre Casa Sports

Le tenant du titre et leader actuel de la Ligue 1 (36 points), se déplace à Thiès pour affronter Africa Promo Foot, 9ème de la poule A en National 1. Dans le dur, Africa Promo Foot, qui a 1 point d’avance sur le 1er relégable, Gazelles de Kédougou (11ème, 11 pts).



Finaliste de l’édition 2021, Diambars se déplace dans le Sine pour affronter le petit poucet de la Division 5, Fatick FC. Génération Foot, 2ème en Ligue 1 et vainqueur des éditions 2015 et 2018, reçoit Don Bosco, 4ème de la poule B en National 1, au stade Iba Mar Diop.



Le leader de la Ligue 2, Sonacos fera face au vainqueur Builders FC / Malika, un duel dakarois de la 5ème Division. Tandis que son dauphin, Wally Daan, va offrir l’hospitalité à l’Olympique de Ngor, 5ème de la poule A en National 1.