Tirage Mondial 2022: les « Lions » bientôt fixés

Champion d’Afrique, le 6 février dernier au Cameroun, aux dépens de l’Égypte (0-0 a.p. t.a.b 4-2), le Sénégal a encore a encore pris le dessus sur les Pharaons, mardi 29 mars, pour s’ouvrir les portes du Qatar.



A huit mois du match d'ouverture, programmé le 21 novembre, l'horizon se précise pour les favoris et leurs stars: les 29 nations (sur 32) déjà qualifiées connaîtront l'identité de leurs adversaires du premier tour au terme de cette soirée de gala, première grand-messe de l'année pour l'émirat gazier.



Pire tirage : France, Allemagne, Sénégal, Canada

Dès cet après-midi, le Sénégal connaitra ses adversaires en phase de poules. Placé dans le chapeau 3, le vainqueur de la dernière CAN pourrait hériter d’un groupe de la mort. Le Sénégal peut croiser la France de Benzema et de Mbappé, championne du monde en titre. Les deux nations se connaissent bien, puisqu’elles se sont rencontrées en 2002 en Corée du Sud. Les Bleus avaient chuté d’entrée devant les « Lions » (1-0).



L’autre adversaire du Sénégal pourrait être l’Allemagne, logée dans le chapeau 2. Enfin, le chapeau 4 semble être plus abordable pour le Sénégal. La bande à Sadio pourrait affronter le Canada d’Alphonso Davies (Bayern Munich) et Jonathan David (Lille), qui vont disputer au Qatar la deuxième Coupe du monde de l’histoire du Canada, après 1986.



Meilleur tirage : Qatar, USA, Sénégal, Equateur

Pour le tirage, le Sénégal pourrait tomber sur une poule abordable. Et les adversaires des « Lions » pourraient se nommer Qatar, Etats-Unis et Arabie saoudite.



Hôte de la Coupe du monde 2022, le Qatar semble largement à la portée des partenaires de Sadio Mané, 51ème au classement FIFA, ce pays de la Péninsule arabique s’apprête à disputer sa première Coupe du monde.



Dans le chapeau 4, encore une fois, les « Lions » n’ont pas à avoir peur. Ayant terminé 4ème à l’issue des qualifications en zone Amsud, l’Equateur ressemble à un bon adversaire à avoir dans sa poule. Dans le chapeau 2, les Etats-Unis seraient un bon tirage pour le Sénégal.