Tirage au sort CAN 2021 : Jour de vérité pour les « Lions »

A quelques heures du tirage au sort de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, les férus du football auront les yeux rivés au Palais des Congrès de Yaoundé où va se dérouler la cérémonie du tirage, à 18 heures.



Dans un communiqué, la Confédération africaine de football a détaillé la procédure. Les 24 équipes seront réparties dans quatre chapeaux de six équipes chacun, sur la base du classement mondial FIFA du 12 août 2021, le dernier à avoir été publié avant le tirage.



« Les quatre chapeaux représentant les équipes seront numérotés de 1 à 4. Les six chapeaux représentant les groupes seront désignés de A à F. Une boule sera tirée au sort à partir d’un chapeau des équipes, suivie d’une balle d’un des chapeaux de groupe, déterminant ainsi la position dans laquelle l’équipe respective jouera », précise la CAF. Le Cameroun sera placé à la position A1 en tant qu’hôte du tournoi. Les cinq équipes restantes dans le chapeau 1 seront automatiquement tirées au sort en position 1 de chaque groupe (B à F). La même procédure sera reproduite pour les chapeaux restants.



Le Sénégal est assuré de ne pas croiser l’Algérie, la Tunisie, le Cameroun, Maroc et Nigeria.

Les hommes d’Aliou Cissé tomberont au moins sur un gros morceau dans leur poule avec les équipes du Chapeau 2 à savoir le Mali, Côte d’Ivoire, Égypte, Guinée, Ghana, Burkina Faso.

Cela avait été le cas lors de la CAN en 2015, en Guinée Equatoriale, avec le Ghana, qui était dans le groupe des « Lions ».



La composition des chapeaux



Chapeau 1 : Algérie, Tunisie, Cameroun, Sénégal, Maroc, Nigeria.

Chapeau 2 : Mali, Côte d’Ivoire, Égypte, Guinée, Ghana, Burkina Faso.

Chapeau 3 : Mauritanie, Zimbabwe, Cap-Vert, Sierra Leone, Gabon, Guinée-Bissau.

Chapeau 4 : Comores, Gambie, Soudan, Éthiopie, Malawi, Guinée équatoriale.