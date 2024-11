Tirage au sort CAN féminine 2025 : le Sénégal dans le groupe A avec le Maroc, la RD Congo et la Zambie

Le tirage au sort de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine a eu lieu le vendredi 22 novembre 2024, au Maroc.



La cérémonie a marqué le début symbolique de la compétition, qui se déroulera du 5 au 26 juillet 2025.

Avec des confrontations alléchantes et des enjeux majeurs, le tournoi promet de mettre en valeur le meilleur du football féminin africain.



Les équipes ont été réparties en trois groupes, chacun promettant des matchs intenses et des affrontements palpitants.



Groupe A : Maroc, Zambie, Sénégal, RD Congo

Pays hôte et finaliste de la précédente édition, le Maroc aura la pression de répondre aux attentes de son public.



Les Lionnes de l’Atlas affronteront la Zambie, qui a décroché une honorable troisième place en 2022, et le Sénégal, une équipe qui a montré une amélioration continue sur la scène continentale.





La RD Congo, absente des dernières éditions, revient avec l’espoir de surprendre la concurrence et de reconquérir son lustre d’antan.



Groupe B : Nigéria, Tunisie, Algérie, Botswana



Véritable locomotive du football africain, le Nigeria, onze fois champion, visera un 12e titre pour conforter sa domination.



La Tunisie cherchera à confirmer ses récents progrès, tandis que l'Algérie fait un retour très attendu dans la compétition.



Le Botswana, outsider, pourrait jouer le rôle de perturbateur, face à une équipe en pleine ascension.



Groupe C : Afrique du Sud, Ghana, Mali, Tanzanie



L’Afrique du Sud, tenante du titre et forte de sa victoire en 2022, devra faire face à des adversaires redoutables.





Le Ghana, riche de sa tradition footballistique, aura pour objectif de revenir au sommet.



Le Mali et la Tanzanie, souvent délaissés, auront à cœur de prouver leur capacité à rivaliser avec les meilleures du continent.



Avec des groupes aussi variés et captivants, la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024 s’annonce comme un moment charnière dans l’histoire du football féminin africain.



Le pays hôte, le Maroc, aura une double responsabilité : assurer une organisation sans faille et briller sur le terrain.







