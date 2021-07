Tirage au sort de la CAN 2020 prévu pour le 17 août

Le tirage au sort de la CAN 2020 reportée en janvier prochain pour cause de pandémie du coronavirus aura lieu à Yaoundé (Cameroun) le 17 août, à partir de 19h locales, soit 18h à Dakar, a appris l’APS de la Confédération africaine de football.



Le Sénégal, finaliste de la précédente édition et numéro 1 africain au classement Fifa, sera parmi les têtes de série.



Outre le Sénégal, sept autres pays de la zone ouest A seront présents à cette phase finale qui aura lieu au Cameroun.



Parmi les nouveaux arrivants figurent la Gambie qui jouera sa première phase finale de la CAN de même que les Comores, un pays de la COSAFA, la zone de développement de l’Afrique australe.