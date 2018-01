Tirage complet, Nations League : France avec les Pays-Bas et l'Allemagne

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24 janvier 2018

La Nations League est enfin lancée. Pour mettre fin aux nombreux matchs amicaux des équipes nationales hors période de qualification, l'UEFA a instauré une nouvelle compétition regroupant les 55 sélections du Vieux Continent. Répartis dans quatre Ligues (A, B, C, D) en fonction de leur coefficient UEFA, les pays européens joueront 4 à 6 matchs, en fonction des groupes, entre le 6 septembre et le 20 novembre 2018. Une épreuve que ne pourra remporter qu'une des quatre nations en tête de sa poule dans la Ligue A. Ces pays se retrouveront d'ailleurs entre le 5 et 9 juin 2019 pour déterminer le vainqueur à l'issue d'une phase finale. Un titre honorifique, certes, mais qui reste tout de même intéressant à glaner. Et pour les autres pays ? Eh bien, il faudra tenter de terminer en tête de sa poule pour deux raisons. La première, c'est d'accéder à la ligue supérieure, puisque la Nations League propose un système de promotion/relégation. La seconde, c'est d'obtenir un ticket pour les barrages de l'Euro 2020. En cas d'échec lors des éliminatoires qui auront lieu entre mars et novembre 2019, les pays qui auront terminé en tête de leurs groupes, peu importe la Ligue, auront un joker pour se qualifier pour la compétition. Une opportunité en or pour les petits pays de disputer l'épreuve reine du football européen. La France avec les Pays-Bas et l'Allemagne Placée dans le chapeau 2 de la Ligue A en compagnie de l'Angleterre, de la Suisse et de l'Italie, l'équipe de France a été tirée dans le groupe 1 avec… les Pays-Bas et l'Allemagne. Dans les autres poules de la Ligue A, on aura également le droit à de sacrées affiches. L'Islande et la Belgique se retrouveront effectivement dans le groupe 2, à l'instar de l'Italie et du Portugal dans le groupe 3. Enfin, l'Espagne et l'Angleterre se disputeront la première place du groupe 4 avec la Croatie. La composition des groupes Ligue A 1re journée : 6-8 septembre 2018 2e journée : 9-11 septembre 2018 3e journée : 11-13 octobre 2018 4e journée : 14-16 octobre 2018 5e journée : 15-17 novembre 2018 6e journée : 18-20 novembre 2018 Tirage au sort de la phase finale : début décembre 2018 Phase finale : 5-9 juin 2019