#TirageEuro2020 - L’Allemagne dans la même poule que la France et le Portugal

La France, qui s'attendait à tomber sur un cador du chapeau 1 (Italie, Angleterre, Espagne, Allemagne), a finalement hérité des Allemands, samedi lors du tirage au sort de l'Euro 2020 (12 juin - 12 juillet) à Bucarest en Roumanie.

30 novembre 2019 17:42

Les Bleus seront dans le groupe de l'Allemagne et du Portugal et d'un barragiste lors de l'Euro 2020 ! Le pire tirage au sort possible pour les Bleus.