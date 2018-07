Titulaires de diplômes académiques : ces professeurs exigent de l’Etat une formation et la hausse du quota

«Nous demandons et exigeons de l'État du Sénégal de revoir sa copie sur le quota alloué aux mises en positions de stages. Cette année, c'est 39 mais nous exigeons à ce qu'il revienne sur cette liste-là. Qu'il augmente non seulement cette liste jusqu'à des centaines mais aussi que toutes les disciplines soient concernées», déclarent-t-ils.



Poursuivant, ils ajoutent, «On ne peut plus accepter que l'Etat du Sénégal nous dise qu'il cherche la qualité et que les enseignants demandent une formation, ils nous disent que non, ils ne peuvent pas nous former. Ça, c'est inacceptable».



Au nombre de mille (1000) professeurs en attente d’être formés, ils comptent mener le combat jusqu'à obtenir gain de cause. «Nous ne parlerons de parcelles professionnelles avec un concours. Ça, c’est pour les autres qui n’ont pas de diplômes académiques. Nous avons besoin d’être formés, l’Etat n’a qu’à choisir sa formule», lancent-ils.

Les professeurs titulaires de diplômes académiques pour la mise en œuvre des positions de stages sont très remontés contre leur tutelle. Face à la presse ce vendredi, ils exigent que le quota qui leur est alloué soit revu à la hausse.