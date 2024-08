Tivaouane : ​la Brigade régionale d’hygiène de Thiès fin prête pour la couverture sanitaire du Gamou

L’annonce a été faîte par le capitaine Idrissa Ndiaye lors du lancement officiellement des activités inscrites dans le cadre de la couverture sanitaire du Gamou 2024 ce jeudi, à l’esplanade de la mosquée de Tivaouane.

En collaboration étroite avec la brigade spéciale de Tivaouane, le Capitaine Ndiaye fait savoir qu’ils « ont mis en place un dispositif pour assurer une couverture sanitaire par une batterie de mesures techniques, notamment les opérations techniques de désinfection et de désinsectisation ».



D’après lui, ces opérations de désinfection et de désinsectisation facilitent « la lutte contre les germes et les maladies vectorielles ».

Le Capitaine a insisté sur la nécessité d’alerter, dans le contexte actuel, sur certains comportements, en lien avec les mesures de prévention de maladies telles que la variole de singe, les risques de maladies diarrhéiques et surtout ceux ayant trait au traitement de l’eau.

« D’autres activités comme le contrôle de l’eau, des boissons ou des camions de vidange figurent dans les actions envisagées par les services d’hygiène » ajoute-t-il.



Selon le capitaine, au total, 18 véhicules seront déployés à Tivaouane, dont un bus et une camionnette, pour le déplacement des agents du service d’hygiène à l’intérieur même de la cité religieuse, dans le cadre de la conduite de leurs différentes activités.