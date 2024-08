Tivaouane Peulh : pour une banale affaire de riz "réchauffé", il tue son ami d'enfance

Le sang continue de couler un peu partout à travers le pays, la série de meurtres de ces derniers temps défraie la chronique. Après les meurtres en cascade relevés ces derniers jours, une autre vient de s'ajouter à cette liste noire. Cette fois-ci, le drame a lieu à Tivaouane Peulh, plus précisément au quartier Serigne Mansour Sy. Mamadou Bodiel Diallo a tué son ami d'enfance du nom d'Abdoulaye Guèye.



Les deux amis partageaient presque tout et étaient logés dans la même chambre. Malheureusement, au moment du déjeuner vers 14 h, une dispute est survenue entre les deux amis. L'origine de la brouille, l'un des deux s'est plaint d'un repas qui n'a pas été " réchauffé". Ensuite, s'en est suivie une bataille éclaire, qui a conduit à la mort d'Abdoulaye Guèye, d'après les informations du Journal Source A.



Beaucoup de proches, ont cru que les deux amis se chamaillaient, jusqu'au moment où M.B. Diallo a planté son couteau dans la jambe d'Abdoulaye Guèye. Les membres de la famille ne croyaient pas à leurs yeux. Beaucoup pensaient d'ailleurs que Abdoulaye Guèye simulait en lançant des cris.



Ce qui a retardé l'intervention des membres de la famille en vue de secourir la victime. D'après le récit des témoins, les deux garçons étaient inséparables, ils ont même grandi ensemble. Ils se sont d'abord fréquentés à Pandal dans le Dandé Mayo, dans la région de Matam, avant de se retrouver à Dakar pour gagner leur vie. Le présumé meurtrier est entre les mains de la Police. Le corps sans vie du jeune homme de 22 ans a été acheminé à l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye pour les besoins de l'autopsie.



Cette affaire intervient après le double meurtre d'Aziz Dabala et de Boubacar Gano alias Wally à Pikine Technopole la semaine dernière. Une mineure a été tuée aussi à Bargny, un taximan abattu à Grand Yoff. Un oncle a abrégé la vie de son neveu pour une clé à Yeumbeul.



Les meurtres s'enchaînent tristement dans ce pays, où l'insécurité sévit de jour en jour. Ce qui a poussé le Premier ministre à demander hier mercredi, en Conseil des ministres aux services de Police de renforcer la sécurité pour la protection des personnes et des biens.