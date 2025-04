Tivaouane-Peulh : une receveuse de bus interrompt sa grossesse de 8 mois et se fait arrêter avec ses deux complices

Une affaire d’avortement clandestin impliquant une jeune receveuse de bus, un vendeur en pharmacie et un agent de santé a récemment secoué la localité de Tivaouane-Peulh. Les trois mis en cause ont été déférés au parquet pour plusieurs infractions, dont « administration de substances nuisibles, complicité d’avortement et vente illégale de médicaments. »



Selon les informations de L’Observateur, la principale accusée, M. D. Fall, âgée de 21 ans et déjà mère d’un enfant, aurait été mise enceinte par son collègue C. Guèye. Elle serait parvenue à cacher sa grossesse jusqu’à son huitième mois, avant de recourir à un avortement clandestin.



Avec l’aide de M. D., vendeur en pharmacie, et de M. K., agent au poste de santé de Diamalaye (Yeumbeul), la jeune femme se serait procuré un médicament destiné à provoquer l’expulsion du fœtus. Toutefois, informe le journal, après avoir pris le médicament, la jeune femme a souffert de graves complications médicales et a été conduite en urgence dans une structure sanitaire.



Soupçonnant un avortement illégal, le personnel médical a alerté la brigade de proximité de Tivaouane-Peulh. Les gendarmes se sont alors rendus sur place et ont procédé à l’interpellation de la receveuse, une fois ses soins achevés.



L’enquête a rapidement progressé grâce à la coopération entre les brigades de Tivaouane-Peulh et de Keur Massar. Le vendeur en pharmacie, domicilié à Yeumbeul, a été arrêté et placé à la disposition des enquêteurs. Lors de son interrogatoire, M. D. a admis avoir fourni le produit abortif, acheté auprès de l’agent de santé M. K., qui sera également arrêté peu après.



À l’issue de l’enquête, les trois individus ont été présentés au procureur. Ils sont poursuivis pour « avortement clandestin, complicité, vente illégale de médicaments et administration de substances dangereuses à la santé. »