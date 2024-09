Tivaouane : des échauffourées entre policiers et jakartamen font un blessé

Des affrontements violents ont éclaté ce jeudi 5 septembre 2024 à Tivaouane entre les forces de l’ordre et les conducteurs de motos-Jakarta. Ces derniers protestent contre une interdiction de circuler et une nouvelle taxe de 26 000 F CFA imposée par le maire Demba Diop Sy, en pleine période de préparation du Gamou.



« Les manifestants ont bloqué les principales artères de la ville, brûlé des pneus et renversé des bacs à ordures », rapporte Seneweb. À en croire le journal, les forces de l’ordre ont riposté avec des grenades lacrymogènes, rendant les rues impraticables. « Une femme enceinte a été blessée lors des échauffourées », lit-on sur Seneweb.



Les habitants de Tivaouane qui soutiennent massivement les conducteurs de Jakarta, dénoncent « les dérives » du maire et affirmant leur détermination à poursuivre la lutte jusqu’à l’annulation des nouvelles mesures. Toutefois, une tentative d’attaque contre le domicile du maire a été évitée grâce à l’intervention rapide des forces de défense et de sécurité.