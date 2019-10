Togo: Jean-Pierre Fabre désigné candidat de l'ANC à la présidentielle 2020

Dans une ambiance de fête, les militants de l’Alliance nationale pour le changement (ANC) sont repartis chez eux après avoir accompli un devoir, celui de désigner leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s’agit bien du président du parti, Jean-Pierre Fabre.



Tenue d'apparat traditionnel



C’est en tenue d'apparat traditionnel que l’élu du jour est apparu dans un premier temps à la cérémonie de clôture : perles, collier en or autour du cou, assis à côté de son épouse, qui s’exécutait aux rythmes de la fanfare.



La première motion du congrès désigne donc Jean-Pierre Fabre, président de l’Alliance nationale pour le changement comme candidat à l’élection de 2020. La réponse ne s’est pas fait attendre et c’est Jean-Pierre Fabre lui-même qui a répondu : « J’accepte d’être le porte-étendard pour réaliser avec vous l’alternance et le vrai changement que le peuple togolais appelle de tous ses vœux. »



Les Togolais à la peine



Après 60 ans d’indépendance, dit-il encore, « les Togolais peinent malgré les efforts imposés aux populations qui vivent encore en dessous du seuil de la pauvreté. Il faut sortir le pays de cette situation ». Quant aux chances de gagner cette échéance présidentielle, « c’est à la mobilisation des électeurs de défendre leur vote », conclut Jean-Pierre Fabre.