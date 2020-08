Togo: éradication d’un fléau, «la maladie du sommeil»

Cette maladie du sommeil provoque des douleurs musculaires, migraines, troubles de personnalité mais aussi un dérèglement de l'horloge biologique. Les personnes infectées dorment plus le jour et moins la nuit. Elle affecte aussi bien les humains que les animaux, notamment le bétail. Pour Fatoumata Binta Tidiane Diallo, médecin et représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Togo, l'éradication de la maladie dans le pays va considérablement aider les Togolais.