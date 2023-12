Togo: la marché d'Agoé Assiyéyé ravagé par les flammes d'un violent incendie

À Lomé, le marché d’Agoe Assiyéyé est parti en fumée. Un important incendie s’est déclaré dans la nuit et a duré jusqu’au petit matin dans ce marché de la capitale togolaise. Les sapeurs-pompiers, appuyés par quelques bonnes volontés, ont eu du mal à en venir à bout. Reportage sur les lieux du drame.



Le marché a été entièrement ravagé par les flammes. Ce matin, le périmètre du sinistre a été totalement bouclé par les forces de l’ordre. Les entrepôts sont par terre, calcinés. Les braises sont encore chaudes.



Les commerçants, qui viennent aux nouvelles, sont massés derrière les barrières de sécurité. Ils sont effondrés : « Faites quelque chose, sauvez-nous ! » disent-elles. Toute la nuit, les sapeurs-pompiers ont eu du mal à venir à bout de l’incendie.



C’est incompréhensible et inacceptable, se lamente ce vendeur de volailles : « Normalement, les sapeurs-pompiers doivent être à côté du marché, pour que, s’il y a quelque chose qui ne va pas, ils puissent réagir immédiatement. On a appelé les sapeurs-pompiers, ils n’ont pas réagi vite. Tout le marché a pris feu ! Ça veut dire quoi ? Il n’y a pas de sapeurs-pompiers ! C’est tout en bois ! C’est trop. »



Le maire de la commune, d’Agoe-Nyivé 1 et quelques notabilités de la localité sont venus tenter de calmer les esprits. Adanbounou Akoété, maire de la commune : « C’est une période de fêtes. Nos mamans, nos sœurs, sont aujourd’hui plus concernées par cette situation, elles sont inconsolables, donc nous tentons par tous les moyens de les rassurer ». Une cellule de crise a été installée non loin de la mairie pour accueillir les commerçants en détresse.



Dans un communiqué, le gouvernement fait état des « trois quarts de la superficie du marché consommés ».



Le Gouvernement présente sa compassion aux tenants de commerces du marché d'Agoè-Assiyéyé victimes d’un incendie.