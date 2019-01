Togo: petite mobilisation de l'opposition après les législatives

Samedi à Lomé s’est tenue la première manifestation depuis les élections législatives du 20 décembre. Peu de monde a répondu à l’appel, mais Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson rassure : « Les réformes, l’alternance, nous les obtiendrons au plus tard en 2020, donc nous ne sommes pas du tout inquiétés par le fait qu’aujourd’hui il n’y ait pas eu autant de monde que d’habitude », explique-t-elle.



Les leaders de la coalition des 14 partis politiques de l’opposition (C-14) ont dénoncé « un coup de force électoral » lors des élections législatives remportées par le parti au pouvoir. La coalition avait décidé de boycotter le scrutin, dénonçant des « irrégularités ».



Michel Kinvi, Togolais vivant à l’étranger, prend part pour la première fois à un tel rassemblement. « Dans la ferveur, le regard des gens, on sent qu’il y a une volonté de continuer la lutte. Tant qu’il n’y a pas l’alternance au Togo, une démocratie réelle où les institutions fonctionnent pleinement comme il faut, il faut continuer la lutte », soutient-il.



La marche aura duré un peu plus de deux heures jusqu’au point de chute en périphérie de la ville. C’est là que Paul Dodji Apévon, des Forces démocratiques pour la République (FDR), harangue la petite foule présente.



Et l’ancien chef de file de l’opposition Jean-Pierre Fabre appelle chaque militant à rester attentif aux mots d’ordre.