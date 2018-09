Tohu-bohu au Pds: les journalistes ont failli boycotter

Le lancement de la campagne de collecte de parrainages de Karim Wade à la permanence du parti a enregistré un tohu-bohu indescriptible, à la suite d'une bagarre entre gardes du corps. Cela a poussé le chargé de communication dudit parti, Babacar Gaye à présenter ses excuses en particulier aux journalistes qui ont failli boycotter la rencontre.





«Il faut plus de discipline pour terrasser Macky Sall", a lancé Babacar Gaye, qui ajoute: "Jai honte. Et quand j'ai honte, c'est tout le parti qui a honte. C'est indigne d'un militant du Pds de faire preuve d'une telle indiscipline. Me Abdoulaye Wade ne le mérite pas, notre candidat Karim Wade ne le mérite pas».